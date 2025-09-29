Overtime Festival 2025 | a Macerata ospiti Adani Ventola e Cassano

“ Torniamo a Macerata, direzione Overtime Festival 2025, più carichi che mai. Non vediamo l’ora “. Ce l’aveva rivelato (e lo avevamo riportato in esclusiva nel nostro blog) Nicola Ventola due settimane fa al Premio Gentleman 2025 di Milano. E così sarà. Perché Adani, Ventola e Cassano tornano per il secondo anno consecutivo a Overtime Festival Macerata, il Festival Nazionale Racconto, Giornalismo ed Etica Sportiva. Con questo trio top non sarà un semplice talk show. Sarà un vero e proprio ‘terremoto emotivo’, una vera standing ovation lunga una serata. ADANI, VENTOLA E CASSANO: SECONDO ANNO CONSECUTIVO A OVERTIME FESTIVAL MACERATA. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Overtime Festival 2025: a Macerata ospiti Adani, Ventola e Cassano

