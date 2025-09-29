Outlander | teaser trailer dell’ottava e ultima stagione

Starz ha pubblicato il teaser trailer ufficiale dell’ ottava e ultima stagione di Outlander, l’amata serie tratta dai romanzi di Diana Gabaldon che negli anni ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Il nuovo promo offre un primo sguardo agli episodi conclusivi della saga di Claire e Jamie Fraser, promettendo emozione, colpi di scena e un addio degno di una delle serie storiche più seguite dell’ultimo decennio. Nel teaser, tra immagini suggestive e accenni di momenti cruciali, ritroviamo Caitríona Balfe e Sam Heughan nei ruoli iconici di Claire e Jamie, pronti ad affrontare le conseguenze degli eventi della settima stagione e i rischi di un’America sempre più in bilico sul conflitto rivoluzionario. 🔗 Leggi su Cinefilos.it