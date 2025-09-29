Outlander | Blood of my blood Harriet Slater e Jamie Roy | Un amore che supera il tempo? È possibile

In Blood of my blood, prequel di Outlander, i protagonisti sono i genitori di Jamie Fraser e Claire Randall: ecco chi sono gli attori che li interpretano. Su Sky e NOW. Idea che vince non si cambia, si raddoppia. Se avete amato la storia d'amore travolgente tra Jamie Fraser e Claire Beauchamp, che si trovano grazie a un viaggio nel tempo di lei, infermiera durante la Seconda Guerra Mondiale catapultata nella Scozia del Settecento, il prequel della serie, Outlander: Blood of my blood, vi piacerà. Su Sky e NOW, segue infatti le avventure di Ellen MacKenzie, Brian Fraser, Julia Moriston e Henry Beauchamp, ovvero i genitori di Jamie e Claire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

