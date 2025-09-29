Ottoni sul lago | a Castel Gandolfo concerto delle bande pontificie

La loggia settecentesca affacciata sul lago Albano si prepara, questa sera, a risuonare di ottoni e percussioni: alle 20, il Palazzo Papale di Castel Gandolfo accoglie la Banda della Guardia Svizzera Pontificia e la Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana per un concerto riservato agli invitati. Una serata d’eccezione nel cuore di Castel Gandolfo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ottoni sul lago: a Castel Gandolfo concerto delle bande pontificie

ottoni - lago

