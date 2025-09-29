Ottobre inizia con uno sciopero dei trasporti | treni a rischio tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre
Dopo l'ondata di scioperi per protestare contro la situazione a Gaza e in solidarietà alla popolazione palestinese la settimana inizia con una nuova astensione dal lavoro. Il 3 ottobre ci sarà uno sciopero generale di 24 ore nel settore ferroviario, che inizierà alle 21:00 del 2 ottobre e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Volley Bergamo 1991, il campionato inizia il 6 ottobre: 8 su 13 in trasferta nel girone d’andata
Igor Volley, il campionato inizia il 6 ottobre: il calendario completo
Ci siamo! Inizia il conto alla rovescia. Sabato 4 #ottobre inaugurazione della mostra dell'artista Marco Lodola in Casa Boccaccio a Certaldo Alta. "Lodola et Boccaccio 25", pensata in occasione delle celebrazioni per i 650 anni dalla morte del grande autore - facebook.com Vai su Facebook
Scioperi ottobre 2025: 11 giorni fra treni, aerei e trasporti - In sintesi, il prossimo mese porterà una serie di manifestazioni che interessano ... Da donnesulweb.it
Ottobre da bollino rosso, 12 giornate di sciopero in tutta Italia: stop a mezzi pubblici e voli - Le agitazioni variano da brevi finestre locali di 4 ore a giornate intere di sciopero, con rilevanza locale, regionale o nazionale a seconda dei settori coinvolti ... Si legge su today.it