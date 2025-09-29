Ottobre inizia con l' acqua razionata e chiusure programmate serali in 36 comuni | il calendario
Tornano anche questa settimana le chiusure idriche programmate disposte dalla Sasi in 36 comuni della provincia di Chieti. In particolare, da lunedì 29 settembre a lunedì 6 ottobre, salvo diversa disposizione, ci saranno chiusure programmate ad Archi, Atessa, Carpineto Sinello, Carunchio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: ottobre - inizia
Volley Bergamo 1991, il campionato inizia il 6 ottobre: 8 su 13 in trasferta nel girone d’andata
Igor Volley, il campionato inizia il 6 ottobre: il calendario completo
Igor Volley, il campionato inizia il 6 ottobre: il calendario completo
#dalterritorio #eventi a Dicomano | Inizia la settimana della Fiera di Ottobre: tradizione, profumi d’autunno e tante iniziative a Dicomano. Info: https://facebook.com/FlorenceWebTV/posts/pfbid0sJKBukELetgsqQMxd8BukrRhY5eqE17E - X Vai su X
Ci siamo! Inizia il conto alla rovescia. Sabato 4 #ottobre inaugurazione della mostra dell'artista Marco Lodola in Casa Boccaccio a Certaldo Alta. "Lodola et Boccaccio 25", pensata in occasione delle celebrazioni per i 650 anni dalla morte del grande autore - facebook.com Vai su Facebook
Acqua razionata, cittadini esasperati: la crisi idrica attanaglia Enna - In un ottobre dalle temperature anomale, ieri si sono registrati 23 gradi nonostante la nebbia mattutina, a Enna la crisi idrica continua ad aggravarsi e l’unica certezza viene fornita da una data, ... Da ilmanifesto.it
Siccità in Sicilia, acqua razionata per 2 milioni di persone - Da oggi, lunedì 7 ottobre, in Sicilia acqua razionata per due milioni di persone. Riporta tg24.sky.it