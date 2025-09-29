Ottobre 2025 eventi astronomici imperdibili | c' è la Superluna del Cacciatore e piogge di stelle cadenti

Ottobre sarà un mese imperdibile per gli appassionati di eventi astronomici. La prima Superluna del 2025, che si è fatta attendere fino al decimo mese dell'anno, splenderà nel cielo. Bel tempo si spera.Ci sarà anche una pioggia di stelle, con possibilità di desideri autunnali e non mancheranno i. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: ottobre - astronomici

Esatto... è successo di nuovo Il 1° ottobre faremo i nostri calcoli astronomici per abbinare l’auto giusta a ogni VIP, accompagnandoli per le vie di Milano fino all’interno del meraviglioso Teatro Manzoni. Un’occasione fantastica per celebrare il 30° complea - facebook.com Vai su Facebook

Eventi astronomici ottobre 2025: ecco cosa ci attende - Le notti si allungano, l’aria si fa limpida e la temperatura è ancora sopportabile. Segnala meteo.it

Cometa C/2025 Lemmon sopra l'Italia. Entro un mese sarà visibile a occhio nudo: sarà un passaggio unico - Elemento celeste affascinante per antonomasia, raccontato in un quantitativo infinito di storie e racconti, lascia ogni volta a bocca aperta e ... Scrive ilmessaggero.it