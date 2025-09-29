Ottobrate romane la magia d’autunno | eventi passeggiate e chicche per godersi Roma nel periodo migliore dell’anno

Settembre sta finendo e si avvicina quel momento dell’anno in cui gli ultimi sprazzi di calore si uniscono a una luce dorata che crea un’atmosfera che pare essere sospesa tra l’estate e l’autunno: è il periodo delle ottobrate romane, ovvero quello nel quale la città si riempie di nuova energia, profumi e voglia di uscire. Tra giornate miti e tramonti spettacolari, gli scorci della Capitale diventano cartoline. Ottobre è infatti il mese ideale per vivere Roma con lentezza, tra passeggiate, scoperte e appuntamenti imperdibili. Ma cosa fare esattamente durante le ottobrate? Leggi anche: — Foliage a Roma e nel Lazio: i luoghi suggeriti per ammirare i colori delle foglie autunnali Ottobrate romane: cosa fare nel periodo migliore per visitare la Capitale. 🔗 Leggi su Funweek.it