Otto e Mezzo Giannini certifica il flop della sinistra | Meloni stravince

A Otto e Mezzo non si può non parlare dell'incontro tra Donald Trump e Netanyahu e il piano di pace per Gaza. Ospite di Lilli Gruber, Lucio Caracciolo. Per il direttore della rivista italiana di geopolitica Limes, "sembra che ci stiamo avvicinando a un periodo di pacificazione. Questa per Trump è la fine di anni di guerre, non manca l'enfasi ma manca la sostanza. È un semi-lavorato, c'è l'accordo con Netanyahu ma non con Hamas. Ci sarà dunque la necessità di una nuova trattativa". Eppure, è il suo sospetto, "alcuni ministri di Israele non apprezzeranno molti aspetti di questa proposta. È stato interessante ascoltare le parole di Netanyahu che ha ringraziato Trump e presentato il piano non come un compromesso, bensì come una vittoria".

