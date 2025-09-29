Ottavo incidente nella rotonda | La gente va troppo forte su questa strada bisogna metterla in sicurezza

Ravennatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione di un nostro lettore: "Nella notte del 27 settembre una moto proveniente da S.Marco su via F.Montone Abbandonato ha distrutto le 4 fioriere della rotonda S.Marino a Borgo Montone, vedasi foto. Le 4 fioriere furono acquistate dal Comitato Cittadino. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottavo - incidente

Tragedia in provincia di Campobasso, auto si ribalta in incidente e muore una 25enne incinta all'ottavo mese

La festa per il suo compleanno, poi l'incidente in auto: Ilaria Forgione muore a 25 anni, era incinta all'ottavo mese

Il dramma di Ilaria Forgione, incinta all'ottavo mese morta nel giorno del 25esimo compleanno: l'ultima foto, poi l'incidente tornando dalla festa

ottavo incidente rotonda genteOttavo incidente nella rotonda: "La gente va troppo forte su questa strada, bisogna metterla in sicurezza" - Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione di un nostro lettore: "Nella notte del 27 settembre una moto proveniente da S. ravennatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ottavo Incidente Rotonda Gente