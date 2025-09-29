Osteoporosi chi salta la colazione e cena tardi rischia di più | lo studio giapponese

Non facciamo attenzione solamente a introito di calcio e vitamina D, oltre che al controllo del peso, se vogliamo prevenire le fratture da osteoporosi. Perché tra le buone abitudini che dobbiamo tenere c’è anche la necessità di guardare con cura non solo quanto mangiamo, ma anche quando facciamo i nostri pasti. Perché lo stile di vita a tavola, indipendentemente da alimenti e dosi, potrebbe comunque avere importanza. Soprattutto, cerchiamo di non saltare la colazione, limitandoci al caffè in tutta fretta, e a non cenare troppo tardi. Queste due abitudini, infatti, potrebbe influire sui rischi, almeno stando a quanto riporta una ricerca giapponese apparsa su Journal of Endocrine Society. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Osteoporosi, chi salta la colazione e cena tardi rischia di più: lo studio giapponese

In questa notizia si parla di: osteoporosi - salta

CORSI COMUNALI DI ATTIVITA' MOTORIA FISICA ADATTATA PER LA PREVENZIONE DELL'OSTEOPOROSI 2025/2026 - LUNEDI 22 SETTEMBRE SI APRONO LE ISCRIZIONI C/O Palestra est Palazzetto dello Sport e presso la palestra di Vicopelago (Tenni - facebook.com Vai su Facebook

Non saltare la colazione protegge dal diabete? E saltare la cena invece? - Per tenere alla larga il diabete e per gestirlo meglio se già si è malati, occorre fare una buona colazione al momento giusto. Scrive corriere.it

Cosa e quanto mangiare a colazione e cena? Uno studio dice che non c’è differenza - Uno studio pubblicato su Cell Metabolism sembra sparigliare le carte del detto «colazione da re, pranzo da principe e cena da povero» che si basa su una convinzione: assumere la maggior parte delle ... Lo riporta corriere.it