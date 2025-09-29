Ostaggi ruolo di Blair e fine di Hamas | ecco il piano in 20 punti di Trump per Gaza

Articolo in aggiornamento Un percorso verso uno Stato palestinese e una futura tabella di marcia per Gaza: la Casa Bianca ha pubblicato il piano di Donald Trump in 20 punti.. Il piano – ripreso da diversi media – richiede il rilascio dei 20 ostaggi ancora vivi a Gaza e di alcuni di quelli già deceduti, in cambio del rilascio di centinaia di palestinesi detenuti in Israele. Ciò dovrebbe avvenire entro 48 ore dalla conclusione dell'accordo. Il piano richiede anche la rimozione di Hamas e un impegno da parte sua al disarmo, la riforma dell'Autorità Nazionale Palestinese (ANP) e una promessa da parte di Israele di non lanciare ulteriori attacchi contro il Qatar, che ha tentato di agire come forza di mediazione nel conflitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ostaggi, ruolo di Blair e fine di Hamas: ecco il piano in 20 punti di Trump per Gaza

Nei primi due si legge che la Striscia "sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo" che "sarà riqualificata a beneficio della popolazione di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza"

Il presidente Usa, Donald Trump guiderà il governo di transizione di Gaza secondo il piano Trump diffuso in modo completo dalla Casa Bianca prima della conferenza stampa di Trump col premier israelian