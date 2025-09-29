Oscar Green 2025 idee giovani dalla Campania per un’agricoltura sostenibile | ecco i vincitori

Sostenibilità, lotta all’inquinamento e transizione digitale anche con l’uso delle metodologie più moderne, questo il filo conduttore che ha guidato la giuria nella scelta delle migliori idee che si sono assicurate l’Oscar Green 2025. I giovani agricoltori di Casa Coldiretti hanno dimostrato, ancora una volta, di avere le idee chiare su quello che deve essere il futuro di un lavoro fra i più antichi del mondo. Per la categoria Custodi della Biodiversità vince il premio Raffaele Mercorella per il suo impegno nella salvaguardia degli ovini di razza Laticauda, una razza autoctona in via di estinzione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it