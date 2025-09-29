OrtonenFest la festa della birra a Monteortone

Con grande entusiasmo annunciamo che l’edizione 2025 di OrtonenFest si terrà dal 1° al 4 ottobre 2025 presso il patronato di Monteortone, in via Santuario 65 ad Abano Terme. Ogni sera, a partire dalle ore 19.00, sarà possibile gustare i piatti tipici della tradizione bavarese accompagnati dalle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: ortonenfest - festa

Feste tra birra e acquacotta nel weekend - Oltre alla festa in onore della "bionda" artigianale, nel paese bagnato dal Tevere sarà una due giorni di sapori autentici, musica ... ilrestodelcarlino.it scrive

Festa della birra e live show - La Beer Fest Carate 2025 ha un calendario davvero ricco con momenti musicali, kermesse, cene, stuzzichini e soprattutto birra alla spina a volontà. Lo riporta ilgiorno.it