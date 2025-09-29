orti arte e locande sociali ecco il giambe segreto

Orti, negozi di quartiere, chiesette semisconosciute, botteghe di artigiani, atelier di artisti, laboratori sociali, laboratori di «Antropologia del cibo», ristoranti solidali. Il quartiere Giambellino-Lorenteggio incontra il progetto di attivazione sociale e culturale, «Dietrolangolo 2.0», e si scopre ricco di angoli da non perdere. Una zona di circa 50mila residenti, in grande trasformazione e da poco connessa al centro e a Linate con la M4, ma che conserva una forte identità. Il progetto si svolge attraverso una prima mappatura, poi la squadra multidisciplinare realizza interviste, itinerari, questionari, incontri con la popolazione, visite guidate, workshop con le associazioni e le scuole e podcast per far esplorare il quartiere anche in autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

