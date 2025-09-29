Orrore in Italia prima le scatta una foto sotto la gonna poi il gesto shock davanti a tutti

In una concitata domenica pomeriggio, tra il viavai frettoloso di una stazione affollata, si è consumato un atto di vile violenza e invasione della privacy. Erano circa le 17:30 quando una giovane donna, mentre saliva le scale diretta all’uscita, ha avvertito una presenza anomala alle sue spalle. Un uomo si era avvicinato troppo, il suo telefono cellulare furtivamente puntato verso un punto che non doveva essere ripreso. La sua pronta reazione, un grido di sdegno e una richiesta di spiegazioni, ha trasformato la molestia in un’aggressione fisica. Colto sul fatto, l’aggressore ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto dalla vittima che, animata da un coraggio indomito, lo ha affrontato in strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Orrore in Italia, prima le scatta una foto sotto la gonna poi il gesto shock davanti a tutti

