Orrore ad Afragola madre bruciata viva dal figlio | non accettava la sua relazione con un altro uomo
L'arresto del 37enne. Un uomo di 37 anni è stato arrestato ad Afragola (Napoli) nelle prime ore di oggi, 29 settembre, con l'accusa di aver dato fuoco alla madre, causandone la morte dopo settimane di sofferenze. La donna era deceduta il 15 agosto, in seguito a gravi ustioni riportate il 31 luglio. In un primo momento, i soccorritori avevano parlato di un tentativo di suicidio, ma le indagini dei carabinieri hanno portato a una ricostruzione completamente diversa. L'incendio e i primi sospetti. L'allarme era scattato il 31 luglio, quando la donna fu trovata in casa in fiamme.
