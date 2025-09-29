Oroscopo per la settimana 29 settembre-5 ottobre 2025 per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Scopri cosa prevede Artemide
. Ariete Amore Se sei single, questa settimana hai un’energia diretta che attira gli altri senza sforzo. Punta su un incontro leggero e non troppo lungo: un caffè, una passeggiata o un aperitivo veloce.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: oroscopo - settimana
Oroscopo 21 Luglio 2025 | Inizio di Settimana Intuitivo e Ispirato
Oroscopo della settimana dal 7 al 13 luglio 2025
Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
L’Oroscopo della settimana di @MarcoPesatori al link in bio. #dOroscope - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo provocatorio e pungente della settimana dal 22 al 28 settembre 2025 - X Vai su X
L'oroscopo settimanale di tutti i segni a cura di Paolo Fox (29 settembre-05 ottobre) - Corriere.it - Scopri le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per la settimana da 29 settembre al 05 ottobre 2025. Si legge su corriere.it
Oroscopo settimanale Branko 29 settembre – 5 ottobre 2025/ Entusiasmo per gli Ariete, Toro fiduciosi - 5 ottobre 2025: focus su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco. Segnala ilsussidiario.net