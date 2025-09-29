Oroscopo Paolo Fox per ottobre 2025 | i segni migliori del mese

Con l’arrivo di ottobre e l’addio definitivo all’estate 2025, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni astrali di Paolo Fox, che come sempre ha analizzato le prospettive dei dodici segni zodiacali in amore, lavoro, amicizia e soldi. Secondo l’astrologo più amato d’Italia ci saranno segni che potranno contare su settimane fortunate e ricche di opportunità, mentre altri dovranno affrontare qualche difficoltà in più. La Bilancia sarà tra i favoriti del mese, mentre l’Ariete vivrà tensioni economiche e familiari. Per i single sotto i segni di Acquario e Pesci non mancheranno nuovi incontri, mentre Capricorno e Vergine otterranno conferme importanti, rispettivamente sul fronte finanziario e in quello intimo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it