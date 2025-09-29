Oroscopo Paolo Fox per ottobre 2025 | i segni migliori del mese
Con l’arrivo di ottobre e l’addio definitivo all’estate 2025, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni astrali di Paolo Fox, che come sempre ha analizzato le prospettive dei dodici segni zodiacali in amore, lavoro, amicizia e soldi. Secondo l’astrologo più amato d’Italia ci saranno segni che potranno contare su settimane fortunate e ricche di opportunità, mentre altri dovranno affrontare qualche difficoltà in più. La Bilancia sarà tra i favoriti del mese, mentre l’Ariete vivrà tensioni economiche e familiari. Per i single sotto i segni di Acquario e Pesci non mancheranno nuovi incontri, mentre Capricorno e Vergine otterranno conferme importanti, rispettivamente sul fronte finanziario e in quello intimo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: oroscopo - paolo
Previsioni astrologiche di Paolo Fox: oroscopo di domani, 19 luglio 2025
Previsioni astrologiche di Paolo Fox: oroscopo di domani, 9 luglio 2025
Previsioni astrologiche di Paolo Fox: oroscopo di domani, 10 luglio 2025
Oroscopo Paolo Fox del mese di ottobre 2025: le previsioni https://ift.tt/cIJqEkA https://ift.tt/1RXfaY4 - X Vai su X
Buona Domenica 28 settembre: Oroscopo Paolo Fox segno per segno - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 29 settembre al 5 ottobre con classifica zodiacale: 5 stelle al Capricorno - Secondo l’ oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre, i nativi della Vergine godono del supporto di Venere e Giove, il che porta ottimismo e nuove possibilità in amore, anche ... Lo riporta ilsipontino.net
L'oroscopo settimanale di tutti i segni a cura di Paolo Fox (29 settembre-05 ottobre) - Corriere.it - Scopri le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per la settimana da 29 settembre al 05 ottobre 2025. Come scrive corriere.it