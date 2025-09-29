Oroscopo Gemelli di Paolo Fox | le previsioni di oggi 29 settembre 2025
I Gemelli, segno d’aria rappresentato dai gemelli Castore e Polluce, siete uno dei segni più vivaci e dinamici dello zodiaco. Il vostro reggente, Mercurio, dona a voi una mente agile, rapida e un’innata capacità di adattamento. Questa vostra natura doppia, simboleggiata dal doppio volto dei Gemelli, vi rende esseri curiosi, sempre in movimento e in cerca di stimoli nuovi. Amate la comunicazione sotto ogni sua forma e siete spesso il centro dell’attenzione nelle conversazioni, grazie alla vostra verve e al vostro spirito arguto. Il vostro bisogno di esplorare e imparare vi rende dei grandi viaggiatori, non solo nel mondo fisico ma anche in quello delle idee. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: oroscopo - gemelli
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 7 luglio 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 8 luglio 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 11 luglio 2025
L'oroscopo del weekend. Il Sole e Mercurio sono in Bilancia. La Luna entra in Sagittario. Venere transita in Vergine, Marte in Scorpione e Giove in Cancro. Proseguono i moti retrogradi di Saturno in Pesci, Urano in Gemelli, Nettuno in Ariete e, infine, Plutone in - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo 20 settembre 2025. Ariete, la passione sarà la vostra forza, Gemelli al centro della scena, Cancro irresistibile - X Vai su X
Oroscopo Gemelli di oggi 28 settembre - Consulta l'oroscopo Gemelli a cura di Paolo Fox di oggi, 28 settembre: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ... Da corriere.it
L'oroscopo settimanale di tutti i segni a cura di Paolo Fox (29 settembre-05 ottobre) - Corriere.it - Scopri le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per la settimana da 29 settembre al 05 ottobre 2025. Come scrive corriere.it