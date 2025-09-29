Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 29 settembre! L’inizio settimana porta sempre con sé un mix di aspettative e piccole tensioni. Oggi la Luna si muove in una posizione che stimola la concentrazione e l’intuizione: un’occasione perfetta per affrontare con coraggio nuove sfide o per sistemare questioni rimaste in sospeso. È un lunedì che non si presenta affaticante, ma anzi capace di offrire spunti di crescita e qualche piacevole sorpresa. Oroscopo di Paolo Fox, lunedì 29 settembre 2025, segno per segno. Sul piano sentimentale, i segni saranno chiamati a chiarire, a costruire o a dare nuova energia alle relazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 29 settembre: Acquario fortunato, Cancro in love