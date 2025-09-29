L'oroscopo di oggi, lunedì 29 settembre, offre uno sguardo approfondito sulle influenze astrali che caratterizzano la giornata per ciascun segno zodiacale. Dall'Ariete, che affronta una giornata di comunicazione difficile, al Toro che trova nuove aperture grazie alla Luna in Capricorno, ogni segno ha le sue sfide e opportunità. Scopri come la posizione dei pianeti influenzerà il tuo umore, le tue relazioni e i tuoi progetti, guidandoti attraverso le complessità della giornata con consigli su come affrontare al meglio le situazioni che si presenteranno. Oroscopo ariete oggi lunedì 29 settembre. Con la quadratura della Luna a Nettuno, il risveglio viene turbato da un brutto battibecco o un’incomprensione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Oroscopo di oggi lunedì 29 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno