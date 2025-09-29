Oroscopo della settimana | dolcezza e intimità per il Toro Scorpione non ha tutto sotto controllo libertà e novità per l’Acquario Tutto segno per segno
Con il Sole in Bilancia il cielo ci ricorda che l’equilibrio non è statico: è un’arte in movimento. Non basta cercare armonia, bisogna anche scegliere, talvolta lasciare andare, talvolta osare. La Luna accompagna questo passaggio con tappe diverse: parte in Sagittario, accendendo entusiasmo e voglia di movimento; si sposta in Capricorno, richiamando responsabilità e concretezza; entra poi in Acquario, spingendoci a guardare le cose da un’altra prospettiva, più libera e innovativa. Infine, il 5 ottobre, si chiude in Pesci, con un richiamo alla sensibilità e all’ascolto interiore. È una settimana che ci porta dal fare al sentire, dalla strategia all’intuizione, passando per l’apertura agli altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
