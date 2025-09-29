ABBONATI A DAYITALIANEWS Questa giornata invita a bilanciare intuizione e razionalità, cogliendo occasioni che possono nascere da situazioni ordinarie. In amore e nel lavoro, chi saprà ascoltarsi meglio potrà ottenere significativi passi avanti. Ariete. La tua energia è alta: è il momento giusto per prendere l’iniziativa in ambito professionale. Attenzione però a non muoverti in modo impulsivo nei rapporti personali: confronto sì, ma con rispetto. Toro. Stai vivendo un momento di ricerca interiore: lascia spazio alle emozioni. In ambito lavorativo potresti scoprire nuove soluzioni, ma evita conflitti inutili sul piano materiale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Oroscopo del giorno: tra opportunità e riflessione