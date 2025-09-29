Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del 29 Settembre
Il 29 settembre è il 272° giorno del calendario gregoriano. Mancano 93 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno Quando vedi le rondine a San Michel l'inverno arriva dopo NataleSanti del giorno: Santi Michele, Gabriele e Raffaele (Arcangeli).San Gabriele è il protettore di postini. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
