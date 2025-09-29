Oro iridato in Ruanda problemi per Evenepoel Ciccone 6° Pogacar il solito assolo | l’alieno si è ripreso il mondo
Metodo Pogacar: andare all’attacco a cento chilometri dal traguardo e completare l’opera da solo. Come un anno fa a Zurigo, funziona benissimo anche a Kigali, in Ruanda, nel primo mondiale africano della storia. E’ un bis clamoroso, è l’ennesimo capolavoro di un fenomeno che a 27 anni aggiorna la sua bacheca di pari passo con le corse che affronta: in questa stagione aveva già vinto la terza Strade Bianche, il secondo Fiandre, la terza Liegi e il quarto Tour e ora si appresta a dar l’assalto al quinto Lombardia in fila, fra un paio di settimane, passando dall’Europeo domenica prossima. Prodigio, marziano, mostro: per definirlo i termini sono questi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: iridato - ruanda
DALLA TERRA DEL RUANDA SBOCCIA IL FIORE IRIDATO DI #Ciclismo #Cycling #Kigali2025 #Finn - X Vai su X
(Adnkronos) - Tadej Pogacar concede il bis e si conferma campione del mondo nella prova in linea. Dopo il successo di 12 mesi fa a Zurigo in Svizzera, il 27enne sloveno trionfa anche ai Mondiali di ciclismo 2025 a Kigali in Ruanda. Pogacar compie un capol - facebook.com Vai su Facebook
Oro iridato in Ruanda, problemi per Evenepoel. Ciccone 6°. Pogacar, il solito assolo: l’alieno si è ripreso il mondo - Metodo Pogacar: andare all’attacco a cento chilometri dal traguardo e completare l’opera da solo. Segnala msn.com
Pogacar ancora sul tetto del mondo, sua la rassegna iridata in Ruanda - KIGALI (RUANDA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar è, per la seconda volta consecutiva, campione del mondo di ciclismo. Riporta msn.com