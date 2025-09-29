Orgnani presenta a I colloqui dell' Abbazia il suo romanzo Tehran senza ritorno
Si intitola “Tehran senza ritorno” il romanzo del regista e sceneggiatore Ferdinando Vicentini Orgnani (Oligo editore) che sarà presentato venerdì 3 ottobre 2025 alle 18 all’Abbazia di Rosazzo (Manzano-Ud), nell’ambito del calendario della X edizione della rassegna “I Colloqui dell’Abbazia. Il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: orgnani - presenta
30 anni di storia, tradizioni e passione! L'Associazione Amis di Grupignan festeggia 30 anni di attività con la presentazione del libro " ", a cura di . ?Il libro ripercorre le tappe di questi tre decenni, ricordando - facebook.com Vai su Facebook
Orgnani ai Colloqui Abbazia presenta romanzo su giovane iraniana - Si intitola "Tehran senza ritorno" il romanzo del regista e sceneggiatore Ferdinando Vicentini Orgnani (Oligo editore) che sarà presentato venerdì 3 ottobre 2025 alle 18 all'Abbazia di Rosazzo (Manzan ... Secondo msn.com
Vitali e Floramo tra gli ospiti dei Colloqui dell'Abbazia - Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga", nella storica Abbazia di Rosazzo (Udine) ... Da msn.com