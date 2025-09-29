Ordine | Con Modric parti sempre uno a zero La cosa più clamorosa del Milan …
Il giornalista Franco Ordine è stato ospite del programma 'Pressing': ecco il suo pensiero sulla vittoria del Milan contro il Napoli. Parole anche su Modric e Galliani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: ordine - modric
Modric dovrà essere il portabandiera del Milan, ha chiesto: «State allestendo la squadra per vincere trofei?» (Ordine)
Milan, Ordine: “Modric? Ecco cosa ha chiesto a Tare. Un segno che …”
Ordine: “Modric e il suo monito al Milan. Il manifesto calcistico …”
Paolo Condò ha parlato così di Luka #Modric, che ha deciso #MilanBologna, sul Corriere della Sera «Il Milan benedice l’idea di ingaggiare Luka Modric, che oltre a dirigere l’orchestra mettendo ordine fra i vari assaltatori s’incarica di segnare il gol che ab - facebook.com Vai su Facebook
.@acmilan, @FrancescoOrdine: "Allegri con @lukamodric10 ha trovato il suo Calhanoglu". Il motivo #SempreMilan #ACMilan #Milan #Ordine #Modric #Calhanoglu - X Vai su X
Ordine: “Con Modric parti sempre uno a zero. La cosa più clamorosa del Milan - Napoli, il parere di Ordine Ordine poi parla anche di Modric: "Il vantaggio con Modric è che la palla te la mette a quaranta metri sempre sui piedi, non devi rincorrere. Come scrive msn.com
Ordine indica il grande flop del Milan: "Non ne azzecca una di giocata" - Franco Ordine, sulle pagine de Il Giornale, ha commentato la clamorosa debacle del Milan di Max Allegri, battuto a San Siro dalla Cremonese: "Il ritorno di Allegri in rossonero coincide con la prima ... Segnala msn.com