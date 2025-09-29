Ora posso dirlo ufficialmente Giulia Salemi poco fa l’annuncio bomba Anche Pierpaolo Pretelli felice

La macchina di Pechino Express si è ufficialmente rimessa in moto e già emergono i primi dettagli della nuova edizione. Il celebre adventure game, tra i più amati del piccolo schermo, torna con un cast che promette sorprese e dinamiche tutte da seguire. Le prime coppie annunciate portano in dote personalità diverse, generazioni a confronto e un mix che sembra cucito su misura per le emozioni del viaggio: Chanel Totti con Filippo Laurino, Biagio Izzo al fianco dell’amico e collega Francesco Paolantoni, Jo Squillo insieme a Michelle Masullo, le sorelle argentine Candelaria e Camila Solórzano, oltre al duo musicale formato da Dani Faiv e Tony2Milli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it