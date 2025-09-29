ora inizia un nuovo campionato entusiasmo lazio e attacco pesante a un insospettabile

La Lazio esce con un buon 3-0 dal Marassi contro il Genoa, a deciderlo i gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. I biancocelesti arrivavano a questa gara con il peso del derby perso e dopo un inizio di stagione con appena tre punti in quattro partite. (ANSA) TvPlay.it Paolo Signorelli a TvPlay evidenzia: “ Bella, bellissima Lazio contro un Genoa annichilito dai primi minuti. Una partita vinta meritatamente, stravinta, grandissima prova di Castellanos e Cancellieri su tutti. La Lazio cambia modulo in piena emergenza, Sarri si affida al 4-2-3-1 che è forse più adatto alla costituzione della rosa”. 🔗 Leggi su Tvplay.it

