Ora guardaci dall’alto Lutto nello spettacolo italiano addio a un attore sempre tra i più grandi
Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Federico Grassi, attore capace di lasciare il segno sia a teatro che in televisione. La sua carriera, ricca di sfumature e collaborazioni prestigiose, lo ha reso un volto amato da pubblici diversi, dagli spettatori delle grandi produzioni teatrali a quelli delle fiction televisive. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore: “Sei eterno ora”. “Ora guardaci dall’alto”. “Non ti dimenticheremo mai”. Un attore amato dal teatro e dalla tv. Fin dagli esordi, Grassi aveva mostrato un talento naturale per il palcoscenico, interpretando ruoli complessi con intensità e passione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Brindisi – Taranto, anche l’ASL conferma: sei calciatori contagiati da Salmonellosi Ora è ufficiale: di sette calciatori dell’ SS Taranto che hanno fatto le analisi, sei hanno contratto la salmonellosi, come confermato dagli accertamenti medici eseguiti dall’ASL. - facebook.com Vai su Facebook
Il mondo dello spettacolo in lutto. Addio al regista Piero Torricelli - Non aveva neanche 50 anni, alle spalle una bella e apprezzata carriera nel mondo dello spettacolo e davanti la voglia di fare tanto di più, col sogno di organizzare un festival a tema cinema a Figline ... Da lanazione.it