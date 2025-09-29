Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Federico Grassi, attore capace di lasciare il segno sia a teatro che in televisione. La sua carriera, ricca di sfumature e collaborazioni prestigiose, lo ha reso un volto amato da pubblici diversi, dagli spettatori delle grandi produzioni teatrali a quelli delle fiction televisive. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore: “Sei eterno ora”. “Ora guardaci dall’alto”. “Non ti dimenticheremo mai”. Un attore amato dal teatro e dalla tv. Fin dagli esordi, Grassi aveva mostrato un talento naturale per il palcoscenico, interpretando ruoli complessi con intensità e passione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ora guardaci dall’alto”. Lutto nello spettacolo italiano, addio a un attore sempre tra i più grandi