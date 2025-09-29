Opportunità Coesione | il ciclo di incontri sui fondi europei e nazionali fa tappa in città

Arriva ad Agrigento il ciclo di incontri territoriali “Opportunità Coesione”, che porta nelle province siciliane le occasioni di finanziamento sostenute con fondi europei e nazionali. La quarta tappa degli “itinerari per imprese, enti ed organizzazioni del Terzo settore”, promossi dal. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: opportunit - coesione

Itinerari in #Sicilia per imprese, enti e organizzazioni del Terzo Settore (#Trapani, 18 settembre 2025) Il ciclo di incontri territoriali “Opportunità Coesione” ha fatto tappa a Trapani, nel Palazzo Comunale. L’iniziativa è stata ideata dal dipartimento Program - facebook.com Vai su Facebook

Abruzzo chiama, le opportunità rispondono! È online il nuovo calendario FSE + della Regione Abruzzo per il prossimo periodo Settembre 2025 – Giugno 2026 Scopri tutte le date e preparati a cogliere l’opportunità giusta per te! https://coesione.regione. - X Vai su X

Fondazione Luigi Einaudi, ciclo incontri. Focus sulla fiscalità - , alle 15, nella sede della Società di Storia Patria, nel Maschio Angioino, a Napoli, il ciclo di incontri promossi dalla Fondazione Luigi Einaudi sui temi ... Secondo ansa.it

"Salute e Benessere", ciclo di incontri su salute e servizi in Valle Brembana e Imagna - Riprende il ciclo di incontri gratuiti 'Salute e benessere' aperti a tutta la cittadinanza per informare ... Lo riporta ecodibergamo.it