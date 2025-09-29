Opportunità Coesione | il ciclo di incontri sui fondi europei e nazionali fa tappa in città

Agrigentonotizie.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva ad Agrigento il ciclo di incontri territoriali “Opportunità Coesione”, che porta nelle province siciliane le occasioni di finanziamento sostenute con fondi europei e nazionali. La quarta tappa degli “itinerari per imprese, enti ed organizzazioni del Terzo settore”, promossi dal. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: opportunit - coesione

