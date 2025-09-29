Opere olimpiche la Bracchi Srl risponde alle accuse

Sondriotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In relazione all’interrogazione presentata in Parlamento dall’onorevole Tino Magni e alle notizie circolate nei giorni scorsi in merito ai subappalti per le opere olimpiche in Alta Valtellina, l’impresa Bracchi Srl, con sede a Valdisotto, tiene a rettificare alcune informazioni. "La società. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

opere - olimpiche

