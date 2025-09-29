Operazione Mare e Laghi sicuri | salvate 125 persone nel Lazio

Roma, 29 settembre 2025 – Sono state 41 le unità soccorse dai mezzi navali impiegati e 125 le persone complessivamente tratte in salvo negli 80 interventi Sar coordinati in assistenza a diportisti, bagnanti e subacquei. Sono tra i numeri dell’operazioneMare e Laghi Sicuri 2025” condotta nel Lazio dalla Guardia costiera, coordinata nel Lazio dalla Direzione Marittima di Civitavecchia. Sono state impegnate pattuglie terrestri e mezzi navali dei Compartimenti Marittimi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e dei 16 Uffici marittimi, che hanno presidiato gli oltre 361 Km di costa compresi nei 22 comuni costieri nelle Province di Viterbo, Roma e Latina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

