Operaio trovato senza vita ai piedi di una scala in un cantiere nel Milanese | indagano i carabinieri

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 settembre, un operaio è stato trovato senza vita sul pavimento di un'autofficina nel Milanese. Resta da chiarire se si sia trattato di un incidente sul lavoro o di un malore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: operaio - trovato

Cade in un cantiere sul porto, morto un operaio nelle acque del lago di Garda: trovato il corpo dopo ore

Precipita nel lago di Garda mentre lavora in cantiere, morto un operaio: trovato il corpo dopo ore

Autopsia per l’operaio trovato morto: accertamenti sulle cause del decesso

operaio trovato senza vitaOperaio trovato senza vita ai piedi di una scala in un cantiere nel Milanese: indagano i carabinieri - Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 settembre, un operaio è stato trovato senza vita sul pavimento di un'autofficina nel Milanese ... Riporta fanpage.it

operaio trovato senza vitaMariglianella, trovato senza vita in un cantiere lo studente 16enne scomparso - Tra i primi della classe, di quella 4 F del liceo Colombo di Marigliano dove rappresentava una vera eccellenza. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Operaio Trovato Senza Vita