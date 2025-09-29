Operaio trovato senza vita ai piedi di una scala in un cantiere nel Milanese | indagano i carabinieri
Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 settembre, un operaio è stato trovato senza vita sul pavimento di un'autofficina nel Milanese. Resta da chiarire se si sia trattato di un incidente sul lavoro o di un malore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: operaio - trovato
Cade in un cantiere sul porto, morto un operaio nelle acque del lago di Garda: trovato il corpo dopo ore
Precipita nel lago di Garda mentre lavora in cantiere, morto un operaio: trovato il corpo dopo ore
Autopsia per l’operaio trovato morto: accertamenti sulle cause del decesso
La donna è morta quest’estate: in casa dell’operaio incensurato, i carabinieri di Meolo hanno trovato una mini-serra e quattro piante - facebook.com Vai su Facebook
Operaio barese trovato morto sulla spiaggia di Cannes: indagini in corso https://ift.tt/hWb6Oxf https://ift.tt/rft7XxH - X Vai su X
Operaio trovato senza vita ai piedi di una scala in un cantiere nel Milanese: indagano i carabinieri - Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 settembre, un operaio è stato trovato senza vita sul pavimento di un'autofficina nel Milanese ... Riporta fanpage.it
Mariglianella, trovato senza vita in un cantiere lo studente 16enne scomparso - Tra i primi della classe, di quella 4 F del liceo Colombo di Marigliano dove rappresentava una vera eccellenza. Segnala ilmattino.it