Operaio trovato morto in officina ai piedi di una scala nel Milanese
Un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita sul pavimento di un'autofficina nel Milanese. A scoprirlo i dipendenti dell'azienda. L'arrivo dei soccorritoriL'allarme è scattato intorno alle 15 in via Mameli 4 nel Comune di Opera. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: operaio - trovato
Cade in un cantiere sul porto, morto un operaio nelle acque del lago di Garda: trovato il corpo dopo ore
Precipita nel lago di Garda mentre lavora in cantiere, morto un operaio: trovato il corpo dopo ore
Autopsia per l’operaio trovato morto: accertamenti sulle cause del decesso
La donna è morta quest’estate: in casa dell’operaio incensurato, i carabinieri di Meolo hanno trovato una mini-serra e quattro piante - facebook.com Vai su Facebook
Operaio barese trovato morto sulla spiaggia di Cannes: indagini in corso https://ift.tt/hWb6Oxf https://ift.tt/rft7XxH - X Vai su X
Giallo Marcheno, trovato morto operaio scomparso - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it scrive
Napoli, operaio caduto da un'impalcatura in via dei Mille: il 55enne è morto in ospedale - Non ce l'ha fatta Antonio Maione, l'operaio 55enne trovato con una brutta ferita alla testa nel pomeriggio di oggi in un locale commerciale di via dei Mille a Napoli. Scrive msn.com