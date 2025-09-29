Operaio muore in cantiere nel Milanese
Un operaio di 65 anni è morto in un cantiere a Opera, nel Milanese, intorno alle 15. Stando a quanto riferito da Areu, non è chiaro se sia trattato di un malore o di un incidente. Il lavoratore è stato trovato senza vita ai piedi di una scala. Sul posto, in via Mameli 4, sono intervenuti l'elisoccorso, un'ambulanza e le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: operaio - muore
Ennesima tragedia sul posto di lavoro: operaio muore per un malore mentre lavora sulla ferrovia
Roma, tragedia sul lavoro a Ponte Lungo: muore operaio 61enne
Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina
Napoli, incidente sul lavoro: operaio muore cadendo da una scala in palestra - X Vai su X
+++ CADE DA IMPALCATURA: OPERAIO MUORE IN OSPEDALE +++ - facebook.com Vai su Facebook
Operaio trovato senza vita ai piedi di una scala in un cantiere nel Milanese: indagano i carabinieri - Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 settembre, un operaio è stato trovato senza vita sul pavimento di un'autofficina nel Milanese ... Come scrive fanpage.it
Opera, uomo di 65 anni muore in un cantiere: le ipotesi di una caduta o di un malore - Un uomo di 65 anni è stato trovato morto questo pomeriggio in un cantiere di via Goffredo Mameli a Opera, nel Milanese. Scrive msn.com