Un operaio di 65 anni è morto in un cantiere a Opera, nel Milanese, intorno alle 15. Stando a quanto riferito da Areu, non è chiaro se sia trattato di un malore o di un incidente. Il lavoratore è stato trovato senza vita ai piedi di una scala. Sul posto, in via Mameli 4, sono intervenuti l'elisoccorso, un'ambulanza e le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Operaio muore in cantiere nel Milanese