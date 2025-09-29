Opera trovato morto ai piedi di una scala in un cantiere | malore o incidente?

Milano, 29 settembre 2025 - Un uomo di 65 anni è mort o oggi sul l uogo di lavoro in via Goffredo Mameli 4 a Opera in provincia di Milano. Il dubbio. Secondo quanto si apprende da Areu intorno alle 15 l' uomo è stato trovato ai piedi di una sala in un cantiere. I soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto dell'uomo. Ancora da chiarire se si sia trattato di un malore, ipotesi che al momento sembra prevalere o dell'ennesimo infortunio mortale sul lavoro. I precedenti. Giovedì scorso Bubbiano, nel Milanese, un operaio italiano di 62 anni è morto schiacciato da una bobina per la produzione di nastri di acciaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Opera, trovato morto ai piedi di una scala in un cantiere: malore o incidente?

In questa notizia si parla di: trovato - morto

