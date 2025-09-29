Openda di nuovo titolare o va in panchina? Tudor sembra avere già deciso | come verrà utilizzato il belga in Villarreal Juve

Openda, dopo la prestazione poco brillante in campionato, si prepara a cedere il posto da titolare a Jonathan David nella trasferta contro il Villarreal. Le recenti uscite della Juventus hanno messo in evidenza la necessità di ritrovare brillantezza e concretezza nel reparto offensivo, specialmente in vista del cruciale match di Champions League contro il Villarreal. L'attaccante belga Loïs Openda, schierato titolare nell'ultima sfida di Serie A contro l' Atalanta, non è riuscito a lasciare il segno, offrendo una prova incolore e dimostrandosi poco incisivo. Questa performance sottotono ha indotto Igor Tudor a riflettere seriamente sull'assetto da adottare per la trasferta spagnola.

Voti #Openda in #JuveAtalanta: @tuttosport - 4,5 Dopo la gara con il Borussia, Tudor sceglie di nuovo di lanciarlo al centro dell'attacco ma il belga, anche stavolta, stecca non calciando mai nemmeno una volta verso la porta della Dea. Sta iniziando a di

Openda titolare in Juve Atalanta: il belga sorpassa David e Vlahovic per un posto da numero 9 all'Allianz Stadium. Ecco la mossa a sorpresa di Tudor in attacco - Openda sarà titolare in Juve Atalanta: il belga ha sorpassato David e Vlahovic per occupare il ruolo di prima punta nel big match dello Stadium Un sorpasso clamoroso, una mossa a sorpresa che ribalta

Openda confermato titolare o no? Dopo la partenza dal primo minuto col Borussia Dortmund, ecco la direzione di Tudor per Verona Juve - La scelta di Tudor per Verona Juve, valida per la quarta giornata di Serie A 2025/26 Nessuna rivoluzione, si torna alle certezze.