Open day nordic walking – Parco di San Rossore

Una domenica mattina di prove gratuite di camminata nordica al Parco di San RossoreInvito aperto a tutti per conoscere e provare e avvicinarsi alla disciplina della camminata nordica Sarà anche un momento di condivisione e confronto con chi già pratica il Nordic Walking!Programmaore 9:00. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

LE LEZIONI DA PROVARE QUESTA SETTIMANA! Nuovi corsi IN PRESENZA in partenza questa settimana. Vi aspettiamo per una lezione OPEN -nordic walking LUNEDI' ore 9.45 sulle scale del Museo di storia naturale a MILANO Giardini di Porta Venezia -ta - facebook.com Vai su Facebook

Matteo Berrettini giocherà anche il Nordic Open di Stoccolma. Il 29enne azzurro, atteso questa settimana al rientro a Hangzhou dopo il lungo stop, tornerà così alla Kungliga Tennishallen per il secondo anno consecutivo. #ANSA - X Vai su X

Le virtù del nordic walking: camminare con i bastoncini è un esercizio favoloso - E ora eliminate dalla scena mentale il manto bianco e pensatevi nel vostro quartiere, sul lungomare o su ... Riporta iodonna.it