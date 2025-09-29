Open day nordic walking – Parco di San Rossore

Pisatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una domenica mattina di prove gratuite di camminata nordica al Parco di San RossoreInvito aperto a tutti per conoscere e provare e avvicinarsi alla disciplina della camminata nordica Sarà anche un momento di condivisione e confronto con chi già pratica il Nordic Walking!Programmaore 9:00. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: open - nordic

Open day nordic walking – Parco di San Rossore - Aperta a tutti sia per chi ha già svolto il corso base e per chi desidera comunque partecipare con la tecnica della camminata sportiva. Lo riporta pisatoday.it

Le virtù del nordic walking: camminare con i bastoncini è un esercizio favoloso - E ora eliminate dalla scena mentale il manto bianco e pensatevi nel vostro quartiere, sul lungomare o su ... Riporta iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Open Day Nordic Walking