Onu reintroduce sanzioni immediate contro Iran per il nucleare Teheran | Misure ingiustificate l' Ue rabbonisce | Via diplomatica sempre aperta

Sanzioni economico-finanziarie ma anche su commercio e trasporti, che gli Usa hanno chiesto di applicare "immediatamente". Tra le misure restrittive, congelamento beni bancari iraniani e divieti alla circolazione di merci Non sono andati come sperati i colloqui e i negoziati tra Europa e Stat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

