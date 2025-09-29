Onu reintroduce sanzioni immediate contro Iran per il nucleare Teheran | Misure ingiustificate l' Ue rabbonisce | Via diplomatica sempre aperta
Sanzioni economico-finanziarie ma anche su commercio e trasporti, che gli Usa hanno chiesto di applicare "immediatamente". Tra le misure restrittive, congelamento beni bancari iraniani e divieti alla circolazione di merci Non sono andati come sperati i colloqui e i negoziati tra Europa e Stat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Nucleare, la Ue reintroduce sanzioni contro l'Iran. Ecco quali - Il Consiglio dell' Ue ha deciso di reintrodurre una serie di misure restrittive, che erano state sospese con l'entrata in vigore del piano d'azione congiunto (Jcpoa) nel 2015, in relazione alle attivi ... Riporta msn.com
Media, paesi E3 verso il ripristino sanzioni Onu all'Iran - È probabile che Regno Unito, Francia e Germania avviino domani il processo di ripristino delle sanzioni Onu all'Iran, ma sperano che Teheran fornisca impegni sul suo programma nucleare entro 30 giorni ... Scrive ansa.it