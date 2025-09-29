Onu reintroduce sanzioni immediate contro Iran per il nucleare Teheran | Misure ingiustificate l' Ue rabbonisce | Via diplomatica sempre aperta

Ilgiornaleditalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanzioni economico-finanziarie ma anche su commercio e trasporti, che gli Usa hanno chiesto di applicare "immediatamente". Tra le misure restrittive, congelamento beni bancari iraniani e divieti alla circolazione di merci Non sono andati come sperati i colloqui e i negoziati tra Europa e Stat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

onu reintroduce sanzioni immediate contro iran per il nucleare teheran misure ingiustificate l ue rabbonisce via diplomatica sempre aperta

© Ilgiornaleditalia.it - Onu reintroduce sanzioni "immediate" contro Iran per il nucleare, Teheran: "Misure ingiustificate", l'Ue rabbonisce: "Via diplomatica sempre aperta"

