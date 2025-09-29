Onu e piazze | quel mondo alla rovescia

Vi sono diversi parametri illogici che stanno falsando il dibattito sulla crisi di Gaza. Colpisce soprattutto l'inversione strumentale tra merito e metodo, usata per attribuire torti e ragioni a prescindere dai valori in gioco. Così alle Nazioni Unite, tempio dei diritti e dei principi, il merito di difenderli è passato in secondo piano rispetto al metodo con cui ciò avviene. Nelle piazze italiane, invece, cortei violenti e distruttivi annunciati già dai manifesti "blocchiamo tutto" sono stati giudicati con indulgenza, perché ritenuti giustificati da un presunto "buon fine". Il risultato è una doppia morale, che sarebbe quasi comica se i tempi non fossero tragici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

