OnePlus 15 confermato con un nuovo design e Snapdragon 8 Elite Gen 5

29 set 2025

(Adnkronos) – OnePlus ha annunciato oggi che il suo prossimo smartphone di punta, OnePlus 15, verrà lanciato in una nuova colorazione “Sand Storm”, ispirata alle forme e ai toni caldi delle dune desertiche. Non si tratta solo di un aggiornamento estetico: per la prima volta nel settore mobile, viene introdotta la tecnologia Micro-Arc Oxidation (MAO) . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

