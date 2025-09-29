Ondata di freddo e temporali | quando arriva in Emilia-Romagna e quali sono le zone più a rischio
Bologna, 29 settembre 2025 – Tra temperature in calo e piogge sparse è tempo di indossare abiti più pesanti e di avere l'ombrello sempre a portata di mano. A confermare la necessità di fare il prima possibile il cambio dell’armadio è il presidente di Ampro (Associazione Meteo Professionisti) Pierluigi Randi, che sottolinea come la stagione autunnale sia ormai entrata nel vivo. Quando arriva il freddo. “Se oggi e domani non sono previste particolari novità, con condizioni stabili in tutta la regione, mercoledì un nucleo di aria fredda proveniente da nord-est colpirà l’Italia centro-meridionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ondata - freddo
Ondata di freddo polare, cittadini sotto choc: cosa sta succedendo
Meteo, probabile ondata di freddo in arrivo
Ondata di freddo sull’Italia, quando arriva e dove: le previsioni meteo
Previsioni Meteo, tutto sull'incredibile ondata di freddo in arrivo tra 1 e 5 ottobre: crollo termico di -12°C, ecco dove nevicherà | MAPPE - X Vai su X
Ondata di freddo, quando arriva e dove: il maltempo flagella il Centro-Nord. Le previsioni meteo - facebook.com Vai su Facebook
Ondata di freddo sull’Italia, quando arriva e dove: le previsioni meteo - Inizio settimana stabile e soleggiato ma durerà poco: secondo gli esperti meteo nelle prossime ore lo scenario meteorologico si farà quasi anomalo per ... Da fanpage.it
Ondata di freddo sull'Italia, quando arriva: le previsioni meteo - Intanto ci godiamo questo inizio di settimana caratterizzato da un'ampia stabilità meteorologica e tanto sole su gran parte del Paese ... Lo riporta adnkronos.com