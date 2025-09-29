Parla l'on. Giulia Pastorella, deputata di Azione, l'unica a esprimersi con un tweet riguardo la rideterminazione dei compensi per copia privata. L'abbiamo incontrata per capire più compiutamente il suo pensiero e per farci raccontare cosa può fare la politica per mitigare le storture di un istituto nato oramai più di 30 anni fa e ora superato dalle tecnologie e dagli eventi.. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - On. Pastorella (Azione): “I compensi per copia privata sono antistorici e strumentali”.