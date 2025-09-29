On Pastorella Azione | I compensi per copia privata sono antistorici e strumentali
Parla l'on. Giulia Pastorella, deputata di Azione, l'unica a esprimersi con un tweet riguardo la rideterminazione dei compensi per copia privata. L'abbiamo incontrata per capire più compiutamente il suo pensiero e per farci raccontare cosa può fare la politica per mitigare le storture di un istituto nato oramai più di 30 anni fa e ora superato dalle tecnologie e dagli eventi.. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: pastorella - azione
Martedì ho votato contro l’introduzione del 4 ottobre come nuova giornata festiva nazionale. Nulla contro San Francesco, beninteso. La mia è stata una scelta basata su criteri economici. Date la situazione dei nostri conti pubblici, la produttività stagnante e le d - X Vai su X
Stasera, dalle 23:45 Carlo Calenda sarà ospite a DiMartedì su La7 Entra in #Azione: azione.it/registrati/ - facebook.com Vai su Facebook
Pastorella: "Mi candido come segretario di Azione" - La consigliera comunale milanese Giulia Pastorella annuncia la candidatura alla segreteria: "Da Azione riparta la costruzione di una proposta liberal democratica unitaria" Giulia Pastorella, ... affaritaliani.it scrive
Azione, Calenda confermato segretario. Per Pastorella "risultato straordinario" in Lombardia - La Commissione Congressuale di Azione, verificati i risultati delle votazioni nel congresso di Azione, ha proclamato l'elezione a segretario nazionale di Carlo Calenda con l'85,8% dei voti, mentre ... Lo riporta affaritaliani.it