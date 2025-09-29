Omicidio nel Foggiano | uomo ucciso con un colpo di fucile alla testa e abbandonato nei campi

Foggiatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ucciso con un colpo di fucile alla testa e poi abbandonato nei campi che costeggiano la strada comunale che collega il ghetto di Borgo Mezzanone a Carapelle. Vittima del fatto di sangue è un cittadino africano, ancora senza identità: al momento del suo ritrovamento, avvenuto nella giornata di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - foggiano

Omicidio nel foggiano, uomo ucciso a colpi di pistola: Leonardo Ricucci aveva 38 anni, l'orrore nella notte

Omicidio nel foggiano, 38enne ucciso a colpi d’arma da fuoco

Duplice omicidio di mafia nel Foggiano: due arresti otto anni dopo

Omicidio nel Foggiano, 38enne ucciso a colpi d'arma da fuoco - Il corpo è stato ritrovato in una zona impervia di Monte Sant'Angelo, sul Gargano, in provincia di ... Scrive tg24.sky.it

omicidio foggiano uomo uccisoUcciso a colpi di arma da fuoco nel Foggiano: la vittima è il 38enne Leonardo Ricucci - Un uomo è stato ucciso in una zona impervia di Monte Sant’Angelo nel Foggiano. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Foggiano Uomo Ucciso