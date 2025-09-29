Omicidio in piazza XX Settembre imputato condannato a 16 anni

È stato condannato a 16 anni di reclusione l’uomo di 26 anni ritenuto l'autore dell'omicidio di Mamadou Sangare in piazza XX Settembre la notte del 25 settembre di un anno fa. Il 26enne, originario della Nuova Guinea, era accusato di aver accoltellato a morte la vittima, senza fissa dimora e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

