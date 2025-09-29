Omicidio di Cinzia Pinna | è stata uccisa con almeno un colpo di pistola al viso

L’autopsia si farà probabilmente giovedì, ma c'è già un primo riscontro dagli esami sul corpo di Cinzia Pinna, la giovane donna di 33 anni di Castelsardo, uccisa la notte tra l’11 e il 12 settembre nel casolare della tenuta ConcaEntosa, tra Palau e Arzachena, di proprietà dell’imprenditore vitivinicolo Emanuele Ragnedda, reo confesso del delitto. La Tac eseguita oggi a Sassari dal medico. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Omicidio di Cinzia Pinna: è stata uccisa con almeno un colpo di pistola al viso

Omicidio Cinzia Pinna, spunta l'ombra del satanismo L'inchiesta punta sulla violenza sessuale. Una donna misteriosa avrebbe aiutato Emanuele Ragnedda a ripulire la scena del crimine

Omicidio Cinzia #Pinna, convalidato fermo di Ragnedda: resta in carcere

Omicidio Cinzia Pinna, il giallo continua: "Si cercano complici di Ragnedda, vestiti e cellulare scomparsi" - Sul corpo senza vita di Cinzia Pinna, la 33enne s parita nel nulla a Palau nella serata dell'11 settembre 2025, sarà effettuata prima una Tac e poi l'autopsia.

Cinzia Pinna, come è stata uccisa? La tac: un foro sul viso. Ragnedda: «Voleva tagliarmi la lingua» - L'autopsia si farà probabilmente giovedì, ma c'è già un primo riscontro dagli esami sul corpo di Cinzia Pinna, la giovane donna di 33 anni di ...