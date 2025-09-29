Omicidio Cinzia Pinna il giallo continua | Si cercano complici di Ragnedda vestiti e cellulare scomparsi

Si cerca il cellulare di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa a Palau la sera dell'11 settembre. Per il suo omicidio è indagato Emanuele Ragnedda, imprenditore reo confesso. Si continua a cercare lo smartphone della giovane e i suoi vestiti, spariti apparentemente nel nulla. È caccia anche ai possibili complici: dopo l'indagine a carico del 26enne milanese, interrogata una ragazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: omicidio - cinzia

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio

La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura: si indaga per omicidio, 2 sospettati

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, per la Procura è omicidio: ci sono due indagati mentre si cerca il corpo

Omicidio Cinzia Pinna, spunta l’ombra del satanismo L’inchiesta punta sulla violenza sessuale. Una donna misteriosa avrebbe aiutato Emanuele Ragnedda a ripulire la scena del crimine - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Cinzia #Pinna, convalidato fermo di Ragnedda: resta in carcere - X Vai su X

Omicidio di Cinzia Pinna, dalla scomparsa alla confessione di Ragnedda: giallo sul movente - L’incontro tra i due l’11 settembre e poi un colpo di pistola nella notte. unionesarda.it scrive

Cinzia Pinna uccisa da Emanuele Ragnedda: il giallo del movente e la "polvere bianca" in casa - Gli investigatori hanno setacciato l'abitazione dell'imprenditore sardo, che ha confessato di aver ucciso la 33enne con un colpo di pistola. Da today.it