La confessione: “Mi ha tagliato la lingua, io ho sparato”. Sono emersi nuovi dettagli dalla confessione di Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore del vino di Arzachena, che lo scorso mercoledì 24 settembre ha ammesso di aver ucciso con un colpo di pistola Cinzia Pinna, 33 anni, di Castelsardo. La donna era scomparsa da Palau nella notte tra l’11 e il 12 settembre e il suo corpo è stato ritrovato proprio grazie alle indicazioni di Ragnedda, che lo aveva nascosto nella sua vasta tenuta di ConcaEntosa, tra Palau e Arzachena. Davanti agli inquirenti, l’imprenditore ha spiegato: «Quella sera lei con un coltello mi ha tagliato la lingua e io le ho sparato». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda: ‘Mi ha tagliato la lingua, io ho sparato’